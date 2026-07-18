FIFA Infantino verso la rielezione | il quarto mandato è sempre più vicino

Il presidente della FIFA, Infantino, si avvicina alla rielezione per un quarto mandato. Secondo fonti, avrebbe già ottenuto il sostegno della maggioranza delle federazioni affiliate. La UEFA sta valutando un’alternativa, ma al momento non c’è nessun candidato ufficiale che sfidi l’attuale presidente. Non sono stati annunciati altri nomi o candidature ufficiali in corsa per la prossima elezione.

Il presidente uscente Infantino avrebbe già ottenuto il sostegno della quasi totalità delle federazioni affiliate: la UEFA valuta un’alternativa, ma al momento non emerge un vero sfidante. A meno di un anno dall’elezione del presidente della FIFA, prevista per marzo 2027 a Rabat, Gianni Infantino sembra avviarsi con decisione verso un nuovo mandato. Secondo quanto riferito da RMC Sport, il numero uno del calcio mondiale avrebbe già incassato l’appoggio di circa 200 delle 211 federazioni affiliate, un consenso che rende, allo stato attuale, molto difficile immaginare un cambio al vertice. LEGGI ANCHE: le ultime di calcio estero Nonostante le discussioni nate dopo i Mondiali 2026, la posizione politica del dirigente italo-svizzero resta particolarmente solida. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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