Elezioni FIFA Gianni Infantino punta al quarto mandato | la corsa alla presidenza fino al 2031 entra nel vivo

Le elezioni per la presidenza della FIFA si avvicinano e il presidente in carica ha annunciato la volontà di candidarsi per un quarto mandato, fino al 2031. Ha ricevuto il sostegno di due delle principali confederazioni continentali, CAF e CONMEBOL. La corsa alla guida dell'organizzazione internazionale di calcio si sta intensificando con le candidature ufficiali e le alleanze tra i vari rappresentanti delle federazioni.

di Lorenzo Vezzaro Elezioni FIFA: il numero uno uscente incassa il sostegno di CAF e CONMEBOL e annuncia la candidatura per il 2027-2031. Gianni Infantino ha rotto ufficialmente gli indugi: il presidente in carica ha annunciato la propria intenzione di correre per un quarto mandato consecutivo alla guida della FIFA. La dichiarazione, arrivata durante il Congresso davanti alle 211 federazioni membri, traccia già la rotta per il ciclo che va dal 2027 al 2031. Il dirigente svizzero, al comando dal 2016, sembra godere di un consenso pressoché totale, consolidando ulteriormente la sua leadership iniziata dopo la fine dell’era Blatter. Il programma finanziario e la crescita globale.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Elezioni FIFA, Gianni Infantino punta al quarto mandato: la corsa alla presidenza fino al 2031 entra nel vivo Notizie correlate Presidenza FIGC, la corsa entra nel vivo: Malagò pronto a giocarsi una carta a sorpresa. La novitàdi Francesco SpagnoloPresidenza FIGC, la corsa entra nel vivo per il nuovo numero uno del calcio italiano. Calcio In Seconda Categoria entra nel vivo la corsa ai playoff. Gragnolese, attenzione al Monzone. Pontremoli sfida la VillafrancheseLa domenica numero 26 del campionato di Seconda Categoria, oltre a mandare in onda il big match Salavetitia Seravezza-Corsanico, chiama a confronto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Infantino annuncia che si ricandiderà alla presidenza della FIFA nel 2027; Infantino: 'L'Iran parteciperà sicuramente al Mondiale'; Quanto guadagna il re del calcio? Lo stipendio di Gianni Infantino, presidente FIFA; Infantino annuncia la sua candidatura per un nuovo mandato alla presidenza FIFA. Ufficiale, Infantino si ricandida a presidente FIFA: ha già il supporto di Africa e Sud AmericaGianni Infantino punta al quarto mandato alla guida della FIFA. Il numero uno del calcio mondiale ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per le elezioni del 2027, intervenendo davanti alle ... calcioefinanza.it Infantino ufficializza che si ricandiderà alla presidenza Fifa(ANSA) - ROMA, 30 APR - Gianni Infantino ha annunciato a Vancouver che si candiderà ancora una volta, nel 2027, alla presidenza della Fifa. Il numero uno del calcio mondiale, in carica da ... milannews.it Shugaban FIFA, Gianni Infantino, ya yi oarin shirya aukar hoto tare tsakanin wakilin Palestine da wakilin Israel a taron 76th FIFA Congress. Sai dai shugaban Palestinian Football Federation, Jibril Rajoub, bai ji dadin wannan ra'ayi ba, inda ya i tsayawa - facebook.com facebook Tensione al 76° Congresso FIFA di Vancouver Gianni Infantino ha chiamato sul palco il presidente della Federazione Palestinese Jibril Rajoub e il vice-presidente israeliano Basim Sheikh Suliman per una foto simbolica e una stretta di mano. Il delegato pal x.com