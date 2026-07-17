Nonostante le polemiche legate allo scandalo dei Mondiali e alla revoca della squalifica di un calciatore statunitense, Gianni Infantino ha ricevuto il sostegno di oltre 200 federazioni per il suo terzo mandato alla presidenza della FIFA. L’assemblea ha confermato la sua candidatura senza opposizione, aprendo la strada a una riconferma automatica. Nessun avversario si è presentato contro di lui, e la sua nomina sembra ormai scontata.

Nonostante il clima di agitazione scatenato dallo scandalo ai Mondiali per la revoca della squalifica dello statunitense Folarin Balogun su “invito” di Donald Trump (che per stessa ammisscione non sa nulla di pallone), Gianni Infantino ha ottenuto il sostegno formale di oltre 200 federazioni calcistiche per la rielezione a presidente della Fifa. Lo scrive il Guardian, spiegando che solo una manciata federazioni affiliate al massimo organo di governo del calcio deve ancora inviare una lettera di sostegno a Infantino, il quale dunque si avvia verso un terzo mandato con una vittoria schiacciante. L’elezione del presidente Fifa si terrà a marzo 2027. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Infantino oltre gli scandali: è senza avversari per il suo terzo mandato alla Fifa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prima di Trump fu Nerone: quando il potere manipola lo sport. @RELoSaiChe

Notizie e thread social correlati

L’impero Infantino sta per crollare? Dopo gli scandali la crisi interna al potere della FIFAIl presidente della FIFA si trova al centro di una crisi interna dopo diversi scandali che hanno coinvolto l'organizzazione.

Elezioni FIFA, Gianni Infantino punta al quarto mandato: la corsa alla presidenza fino al 2031 entra nel vivoLe elezioni per la presidenza della FIFA si avvicinano e il presidente in carica ha annunciato la volontà di candidarsi per un quarto mandato, fino...

Temi più discussi: Infantino e la Fifa multinazionale con affari da record (e lo slogan sempre più soldi); Gianni Infantino, chi è il presidente Fifa che ha trasformato il calcio in impero economico e politico. Le amicizie con i potenti, le polemiche, le inchieste. E il rischio autogol di Trump; Ribaltate questo: Belgio e tifosi sfottono Trump e la FIFA; Trump: Sì, ho parlato con Infantino, Balogun non ha fatto fallo. E quell'arbitro è sospetto...

Infantino oltre gli scandali: è senza avversari per il suo terzo mandato alla FifaInfantino oltre gli scandali: è l'unico candidato alla carica di presidente della Fifa, che già ricopre dal 2016. lettera43.it

Il caso #Balogun #Usa capitanato da #Infantino e #Trump non è uno degli scandali del calcio; È lo SCANDALO! Qui si è andati oltre ad ogni tipo di precedente possibile, immaginabile o ipotizzabile. #mondiali2026 x.com

Mondiali: perché Infantino ha già vinto nonostante scandali, polemiche e proteste. I numeri parlano chiaro e sono dalla sua parteStadi sempre pieni, due semifinali dal fascino eterno, boom di ascolti in tv a dispetto del meteo, degli arbitri e di Trump, per il presidente Infantino è una vittoria personale ... sport.virgilio.it