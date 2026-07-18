Fiera il Comune blinda il Cupolone | Non farlo significa perdere eventi

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha approvato l’ampliamento della Fiera e la costruzione del nuovo Cupulone, un’arena da 18mila posti progettata dall’ente fieristico. Tuttavia, residenti e proprietari coinvolti dagli espropri esprimono preoccupazioni riguardo all’impatto sulla viabilità. Il Comune ha dichiarato che bloccare i lavori potrebbe comportare la perdita di eventi, rafforzando la decisione di procedere con il progetto.

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Sì all’ampliamento della Fiera e al nuovo Cupulone, la maxi arena da 18mila posti progettata da Ieg a fianco dei padiglioni. Ma "i residenti e i proprietari interessati dagli espropri sono preoccupati", soprattutto per l’impatto che le opere avranno sulla viabilità. E anche la Lega ha dubbi sul progetto che sta avanzando. "Non vorremmo che, con il Cupolone, si ripeta quanto abbiamo già visto con il Parco del mare e la chiusura del ponte di Tiberio. Prima di procedere con i lavori, vanno trovate le adeguate soluzioni per la viabilità, i parcheggi e la vibilità del quartiere", lancia l’allarme il capogruppo della Lega, Matteo Zoccarato. Che giovedì, in consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione sulla questione, sollecitato anche da alcuni residenti e dal comitato nato contro i progetti di ampliamento della Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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