Un bambino di circa dieci anni, secondo quanto riferito, avrebbe detto che sua madre gli aveva detto di dimenticare amici e viaggi, affermando che il mondo inizia e finisce a Triscina. La frase è stata riportata da testimoni e sembra legata a un contesto di isolamento e restrizioni familiari. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla situazione o sulle eventuali cause di questa condizione.

«M amma mi aveva avvertito: scordati gli amici, scordati i viaggi. Il mondo inizia e finisce a Triscina. Noi abbiamo un compito: occuparci della cosa nel bagno». Con Il Custode, Niccolò Ammaniti torna a una dimensione che gli è familiare: l’adolescenza come territorio fragile, attraversato da forze che sfuggono al controllo. Al centro c’è Nilo, un ragazzo ancora innocente, immerso in un universo isolato, che cresce con una madre e una zia che lavorano tra marmi e cucine. Quando a Triscina arrivano Arianna e la figlia Saskia, qualcosa si incrina. Il desiderio si manifesta come un’esperienza destabilizzante, quasi pietrificante, come lo sguardo della Medusa che la famiglia Vasciaveo custodisce da generazioni e nasconde nel bagno di casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra una Sicilia sospesa e il mito della Medusa, è una favola nera in cui crescere significa perdere l'equilibrio

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