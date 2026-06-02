Durante i giorni di RiminiWellness, i vigili hanno multato 120 auto parcheggiate illegalmente nella zona della Fiera. Il fenomeno dei parcheggi selvaggi si verifica regolarmente durante eventi e manifestazioni nella zona, creando disagi ai residenti. Le autorità hanno effettuato controlli e sanzionato i veicoli non autorizzati, ma il problema persiste. I residenti continuano a protestare contro questa situazione, chiedendo interventi più efficaci per contrastare il fenomeno.

È un copione che si ripete. Cambia la manifestazione, non cambia il malcostume. Anche durante i giorni di RiminiWellness i residenti in zona Fiera hanno dovuto combattere contro il parcheggio selvaggio. Auto lasciate in sosta abusiva ovunque. Auto in divieto parcheggiate lungo le strade, nelle aree verdi, perfino lungo le rampe di accesso alla Statale 16. Per non parlare della via Emilia, dove tanti – tra sabato e domenica – hanno lasciato per ore l’auto lungo la strada. Ma i controlli della polizia locale non sono mancati. Durante RiminiWellness i vigili, impegnati anche con la gestione della viabilità per il concerto di Vasco Rossi, hanno fatto quasi 200 multe tra la zona della Fiera e quella dello stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi selvaggi alla Fiera. Blitz dei vigili: multate 120 auto. I residenti: "No al cupolone"

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