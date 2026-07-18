Fiato sospeso sulla finale dei Mondiali | perché può saltare

L’attesa per la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna si fa intensa, ma nelle ultime ore si sono fatte strada preoccupazioni legate al meteo. A New York, dove si giocherà allo stadio MetLife, è stata emessa un’allerta per temporali intensi, raffiche di vento e rischio di allagamenti. La partita potrebbe essere influenzata da queste condizioni atmosferiche avverse.

Cresce l’attesa per la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata anche sul meteo. Su New York, dove è in programma l’ultimo atto del torneo allo stadio MetLife, è stata infatti diramata un’allerta per forti temporali, raffiche di vento e possibili allagamenti. Le previsioni hanno alimentato i timori per il regolare svolgimento dell’evento, anche se al momento non sono state annunciate modifiche al programma della partita. L’allerta del sindaco: “Venti distruttivi e allagamenti”. A lanciare l’allarme è stato il sindaco di New York, Zohran Mamdani, con un messaggio pubblicato su X. “Domani New York City sarà colpita da forti temporali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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