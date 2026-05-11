Thuram tiene l’Inter col fiato sospeso verso la finale di Coppa Italia | come cambiano i nerazzurri e i numeri senza l’attaccante

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante dell’Inter è in dubbio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, una partita che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. La possibile assenza di Thuram si riflette sui numeri stagionali dei nerazzurri e sulle scelte tattiche di mister. L’attenzione si concentra sulla gestione della squadra e sulle possibili variazioni nel reparto offensivo in vista dell’appuntamento decisivo. La situazione rimane da monitorare fino al giorno della gara.

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