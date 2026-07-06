La Corte d'appello di Parigi pronuncerà una sentenza il 7 luglio alle 13:30 riguardo a un procedimento giudiziario che coinvolge una nota politica francese. La decisione riguarda un procedimento penale ancora in corso e si attende da tempo. La sentenza influenzerà il futuro della figura politica coinvolta. La data e l'ora sono state confermate, ma non sono stati forniti dettagli sulla natura del processo o sulle possibili conseguenze.

Roma, 6 luglio 2026 – Il verdetto è atteso alle 13:30 di martedì 7 luglio 2026. La Corte d'appello di Parigi si pronuncerà sul caso dell’ appropriazione indebita di fondi europei per l’impiego di assistenti parlamentari fittizi del Rassemblement national – già Front national - tra il 2004 e il 2016, sancendo il futuro politico della leader storica del movimento, Marine Le Pen. E con lei, anche quello delle prossime elezioni presidenziali francesi, previste il 18 aprile (primo turno) e il 2 maggio (ballottaggio) 2027. Nel caso in cui la giustizia francese dovesse confermare la pena di primo grado, Marine Le Pen non potrebbe correre per la quarta volta alle elezioni presidenziali francesi, dopo i tentativi del 2012, 2017 e 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marine Le Pen, la sentenza che tiene la Francia col fiato sospeso. Cosa può succedere domani

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Processo penale - Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto | Riassunti proc pen

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