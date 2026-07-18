Questa mattina un incendio è divampato in un’officina meccanica in via Vittorio Veneto ad Arezzo. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco, che sono intervenuti con le squadre della sede centrale. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

Momenti di apprensione questa mattina in via Vittorio Veneto, ad Arezzo, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un’officina meccanica. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Il rapido intervento ha impedito che l’incendio si propagasse alle attività vicine, evitando conseguenze ben più gravi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Restano invece da quantificare i danni provocati dal rogo, attualmente in corso di valutazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli accertamenti e la gestione della viabilità nella zona. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Fiamme in officina a via Vittorio Veneto, i Vigili del fuoco evitano il peggio

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