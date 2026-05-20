Camion in fiamme a Pravisdomini | vigili del fuoco evitano il peggio

Un incendio ha interessato un camion a Pravisdomini nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio 2026. Le fiamme sono divampate dal vano motore e si sono propagate in breve tempo alla cabina e al cassone posteriore del veicolo. Il camion trasportava semilavorati in legno e, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, si è evitato il coinvolgimento di altre strutture o persone. Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

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