Camion in fiamme a Pravisdomini | vigili del fuoco evitano il peggio
Un incendio ha interessato un camion a Pravisdomini nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio 2026. Le fiamme sono divampate dal vano motore e si sono propagate in breve tempo alla cabina e al cassone posteriore del veicolo. Il camion trasportava semilavorati in legno e, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, si è evitato il coinvolgimento di altre strutture o persone. Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.
Un camion è andato a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, a Pravisdomini. Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore, propagandosi rapidamente alla cabina e al cassone posteriore del mezzo, che trasportava semilavorati in legno.L'intervento dei vigili del fuocoSul posto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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