Auto fuori strada prende fuoco a Bastia Umbra | vigili del fuoco evitano il peggio

Notizia in breve

Nel pomeriggio a Bastia Umbra, un’auto è uscita dalla strada e si è incendiata, distruggendosi completamente. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno spento le fiamme, evitando che il fuoco si propagasse ulteriormente. Non sono stati segnalati feriti. L’incidente si è verificato in una zona centrale della città, vicino a un’area residenziale. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme.