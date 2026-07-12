Auto fuori strada prende fuoco a Bastia Umbra | vigili del fuoco evitano il peggio
Nel pomeriggio a Bastia Umbra, un’auto è uscita dalla strada e si è incendiata, distruggendosi completamente. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno spento le fiamme, evitando che il fuoco si propagasse ulteriormente. Non sono stati segnalati feriti. L’incidente si è verificato in una zona centrale della città, vicino a un’area residenziale. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme.
Momenti di paura nel pomeriggio a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove un’autovettura è andata completamente distrutta dalle fiamme dopo essere uscita dalla sede stradale. L’allarme è scattato intorno alle ore 17, quando le squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Perugia e del distaccamento di Foligno sono intervenute nella zona di Ospedalicchio per domare l’incendio. Giunti sul posto, i soccorritori hanno immediatamente verificato la situazione, escludendo la presenza di persone all’interno del veicolo. Le fiamme, però, oltre ad aver avvolto l’auto, avevano già iniziato a interessare anche parte della vegetazione circostante, creando il rischio di un’ulteriore propagazione verso la carreggiata e le abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Auto prende fuoco lungo la Colla. Vigili del Fuoco spengono le fiamme
Notizie e thread social correlati
Incendio in una mansarda, vigili del fuoco evitano il peggioQuesta sera a Villafranca Tirrena si è sviluppato un incendio all’interno di una mansarda di una palazzina di tre piani.
Camion in fiamme a Pravisdomini: vigili del fuoco evitano il peggioUn incendio ha interessato un camion a Pravisdomini nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio 2026.