Fiamme in azienda di smaltimento rifiuti a Colle Val d' Elsa

Da corrierefiorentino.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le fiamme hanno coinvolto un'azienda di smaltimento rifiuti a Colle Val d'Elsa, in località Marziale, nella tarda serata di venerdì. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo con squadre da Castelfiorentino e Poggibonsi, intervenendo per spegnere l'incendio. I soccorritori sono rimasti sul posto fino alle 2 di notte. Non sono ancora note le cause dell'incendio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incendio nella tarda serata di venerdì in un'azienda che tratta lo smaltimento dei rifiuti a Colle Val' Elsa (Siena), in località Marziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino (Firenze) con il supporto dei colleghi di Poggibonsi che hanno lavorato fino alle 2.30. Nessuna persona, si spiega, è rimasta coinvolta.  Su Facebook il Comune aveva segnalato l'evento, spiegando che era interessata l'azienda Rugi Srl: «Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e tutti gli enti competenti, che stanno operando per gestire la situazione... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

fiamme in azienda di smaltimento rifiuti a colle val d elsa
© Corrierefiorentino.corriere.it - Fiamme in azienda di smaltimento rifiuti a Colle Val d'Elsa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’ennesimo incendio in una ditta di smaltimento rifiuti. Fiamme a Colle Val d’Elsa, ansia nella notte: “Non si respira”Nella notte si è sviluppato un incendio presso una ditta di smaltimento rifiuti alla periferia di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena.

Ancora fiamme in un impianto di trattamento rifiuti: vigili del fuoco a Colle Val d’ElsaI vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Colle di Val d’Elsa, in località San Marziale, per un incendio in un impianto di trattamento rifiuti.

Temi più discussi: Colle, incendio nell’azienda di smaltimento rifiuti; Incendio alla Rugi Srl di Colle Val d'Elsa, il Comune: ''Non avvicinarsi all'area''; Fiamme in un’azienda di smaltimento rifiuti, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco; Incendio alla Rugi di Colle Val d’Elsa, sul posto Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.

colle val fiamme in azienda diFiamme in azienda smaltimento rifiuti a Colle Val d'Elsa(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 18 LUG - Incendio nella tarda serata di ieri in un'azienda che tratta lo smaltimento dei rifiuti a Colle Val' Elsa (Siena), in località Marziale. Sul posto sono in ... msn.com

colle val fiamme in azienda diFiamme in un’azienda di smaltimento rifiuti, notte di lavoro per i Vigili del FuocoNotte di intenso lavoro per i vigili del fuoco a Colle di Val d’Elsa, dove un incendio è divampato all’interno di un’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. L’allarme è scattato poco dopo ... versiliatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web