Fiamme in azienda di smaltimento rifiuti a Colle Val d' Elsa

Le fiamme hanno coinvolto un'azienda di smaltimento rifiuti a Colle Val d'Elsa, in località Marziale, nella tarda serata di venerdì. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo con squadre da Castelfiorentino e Poggibonsi, intervenendo per spegnere l'incendio. I soccorritori sono rimasti sul posto fino alle 2 di notte. Non sono ancora note le cause dell'incendio.

Incendio nella tarda serata di venerdì in un'azienda che tratta lo smaltimento dei rifiuti a Colle Val' Elsa (Siena), in località Marziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino (Firenze) con il supporto dei colleghi di Poggibonsi che hanno lavorato fino alle 2.30. Nessuna persona, si spiega, è rimasta coinvolta. Su Facebook il Comune aveva segnalato l'evento, spiegando che era interessata l'azienda Rugi Srl: «Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e tutti gli enti competenti, che stanno operando per gestire la situazione... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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