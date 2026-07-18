Domani a Civitella si terrà l’anteprima del Festival del Recupero, promosso dall’associazione omonima, dal Comune, da Chef to Chef, Unpli e Slow Food. La manifestazione, dedicata alla valorizzazione del recupero e della sostenibilità, è prevista come evento preliminare prima della grande kermesse principale. La giornata vedrà incontri e iniziative legate alla promozione dei metodi di riuso e di conservazione del patrimonio locale.

È in programma domani a Civitella l’anteprima del ‘ Festival del Recupero ’ promosso dall’omonima associazione e da Comune, Chef to Chef, Unpli, Slow Food.- Mercato Voler Bene alla Terra, Pro loco Cusercoli e Romagna Acque. "L’iniziativa propone un’intera giornata dedicata alla valorizzazione del territorio – commentano il sindaco Claudio Milandri e l’assessore al turismo Francesco Samorani –, delle tradizioni e delle buone pratiche legate alla sostenibilità, con un programma articolato tra momenti culturali, incontri, degustazioni e il mercato degli artigiani". Nel dettaglio, il programma "accompagnerà i partecipanti dalla colazione del mattino fino alla ‘Cena del Recupero,’ in serata nella suggestiva cornice del castello di Cusercoli, offrendo un’esperienza diffusa tra i luoghi più rappresentativi della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival del Recupero, anteprima a Civitella

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