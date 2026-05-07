La voce del Gargano | Canti e suoni della Montagna del Sole in anteprima al Festival Carpino in Folk

Al Festival Carpino in Folk si terrà un’anteprima dedicata a “Canti e suoni della Montagna del Sole”, una manifestazione che mette in mostra la musica tradizionale di questa zona del Gargano. La presentazione include un diario del viaggio che documenta le fasi di preparazione e le prime esibizioni. L’evento si svolge in un contesto che valorizza le tradizioni musicali locali attraverso esibizioni dal vivo e interventi di esperti.

LA VOCE DEL GARGANO: “Canti e suoni della Montagna del Sole”, in anteprimail diario del viaggio sonoro tra le tradizioni targato FESTIVAL CARPINO IN FOLK Nel cuore del FESTIVAL CARPINO IN FOLK, la serata del 7 agosto 2026 si configura come un viaggio sonoro attraverso le radici più autentiche del Gargano, terra antica e ricca di tradizioni. Uno dei tanti appuntamenti dell’edizione 2026 del FESTIVAL CARPINO IN FOLK realizzato in collaborazione con l’ENTE NAZIONALEPARCO DEL GARGANO. LA VOCE DEL GARGANO celebra il patrimonio musicale della “Montagna del Sole”, dando spazio ai gruppi di musica popolare provenienti da San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La voce del Gargano: “Canti e suoni della Montagna del Sole”, in anteprima al Festival Carpino in Folk Notizie correlate E’ ufficiale: The Wailers all’edizione 2026 del Festival Carpino in FolkLa band di Bob Marley festeggia i 50 anni dell’album Rastaman Vibation:unica tappa nel Sud Italia del tour celebrativo, concerto il 9 agosto Sarà uno... Chi comanda sul Gargano: nomi e ruoli dei criminali che terrorizzano la 'Montagna del Sole'La mappa del potere criminale sul Gargano: gli affari sporchi, la guerra tra clan e il loro stato di salute dopo le rivelazioni dei collaboratori di...