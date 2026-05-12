Dolores Redondo la regina del thriller spagnolo arriva a Napoli il per l’anteprima del Festival del Giallo
Dolores Redondo, conosciuta come la regina del thriller spagnolo, sarà a Napoli per presentare in anteprima il suo nuovo libro durante il Festival del Giallo. La scrittrice dei bestseller sarà intervistata da Santa di Salvo, giornalista e scrittrice napoletana. L’evento si svolgerà in città, attirando appassionati e lettori interessati al suo lavoro. La presenza di Redondo rappresenta un momento di attenzione per il genere giallo in Italia.
Dolores Redondo, la regina del thriller spagnolo, arriva a Napoli il 14 maggio per l’anteprima del Festival del Giallo, che si terrà in Floridiana dal 5 al 7 giugno. Grazie a un progetto ideato e voluto dall’Instituto Cervantes di Napoli, che da cinque anni collabora con la kermesse napoletana, Redondo approda su una delle spiagge più iconiche di Napoli per raccontare i suoi successi letterari e televisivi. In particolare la Trilogía del Baztan, diventata poi anche una serie tv di successo su Netflix. L’incontro, promosso dall’Instituto Cervantes per il Festival del Giallo Città di Napoli, si avvale della collaborazione di Palazzo Petrucci che ospiterà il pomeriggio letterario.🔗 Leggi su 2anews.it
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