Dolores Redondo la regina del thriller spagnolo arriva a Napoli il per l’anteprima del Festival del Giallo

Dolores Redondo, conosciuta come la regina del thriller spagnolo, sarà a Napoli per presentare in anteprima il suo nuovo libro durante il Festival del Giallo. La scrittrice dei bestseller sarà intervistata da Santa di Salvo, giornalista e scrittrice napoletana. L’evento si svolgerà in città, attirando appassionati e lettori interessati al suo lavoro. La presenza di Redondo rappresenta un momento di attenzione per il genere giallo in Italia.

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