Festa I Couponlus soffrono e fanno l’impresa

Dopo sei anni di partecipazioni, Couponlus Facefoundation ha vinto il Torneo dei Giardini Margherita - Walter Bussolari. La squadra ha trionfato dopo aver affrontato diverse avversarie nel corso della competizione, conclusa con una vittoria significativa. La vittoria rappresenta il primo successo nel torneo, che si tiene ogni estate dal 2018. La finale si è disputata tra le squadre iscritte alla manifestazione sportiva.

La prima volta non si scorda mai. Dopo otto estati e un percorso iniziato nel 2018, Couponlus Facefoundation conquista finalmente il Torneo dei Giardini Margherita - Walter Bussolari. Un successo inseguito e meritato, arrivato davanti a una cornice che ancora una volta certifica quanto Basket City continui ad amare il suo playground: oltre 5.000 persone hanno riempito il "Campo dei Miracoli" per assistere all’ultimo atto della manifestazione. È stata l’ennesima dimostrazione della forza di un torneo che, anno dopo anno, riesce a richiamare migliaia di appassionati e a trasformare una semplice partita di basket in un appuntamento capace di coinvolgere un’intera città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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