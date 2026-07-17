Nella finale del Torneo dei Giardini Margherita, Couponlus ha vinto contro Acqua Cerelia con il punteggio di 87-85. La partita si è conclusa con un finale molto combattuto, caratterizzato da continui sorpassi e un risultato incerto fino all’ultimo secondo. La manifestazione, giunta alla 44ª edizione, si è svolta a Bologna e si è conclusa il 17 luglio 2026.

Bologna, 17 luglio 2026 – Cala il sipario sulla 44ª edizione del Torneo dei Giardini Margherita ‘ Castel Guelfo The Style Outlets - Walter Bussolari’ e lo fa nel modo più spettacolare possibile. Al ‘Campo dei Miracoli’ va in scena una finale degna della storia della manifestazione, davanti a una cornice di pubblico da grandi occasioni: oltre 5000 spettatori assiepati intorno al playground bolognese, ai quali si sono aggiunti tutti gli appassionati collegati da casa grazie alla diretta di Sky Sport. A sollevare il trofeo è Couponlus Face Foundation. A sollevare il trofeo è Couponlus Face Foundation di coach Stefano Salieri, che al termine di una sfida ricca di emozioni supera 87-85 Acqua Cerelia Riguzzi Zurich Rosmarino, regalando al pubblico una partita rimasta in bilico fino all'ultimo secondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Playground, Couponlus è regina dei Giardini Margherita: finale da brividi, Acqua Cerelia battuta 87-85

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