Un murale per omaggiare le Donne che fanno impresa nella sede di Confesercenti

È stato svelato un murale sulla parete esterna della sede di Confesercenti Modena, dedicato alle donne che fanno impresa. L’opera, realizzata in collaborazione tra Impresa Donna e un istituto scolastico, rappresenta un omaggio collettivo all’imprenditoria femminile. La creazione è il risultato di un progetto che unisce arte e imprenditoria, e si trova all’esterno della sede provinciale.

Svelato il murale "Donne che fanno impresa", realizzato sulla parete esterna della sede provinciale di Confesercenti Modena: un'opera collettiva che intreccia arte e imprenditoria femminile, frutto della collaborazione di Impresa Donna Confesercenti Modena con l'IIS A. Venturi di Modena e con il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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