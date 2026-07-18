Alle 20 si è svolta la 73esima Festa del Donatore Avis a Bura, denominata Serata in Rosso. L’evento includeva una cena conviviale e altre attività. La manifestazione ha avuto l’obiettivo di celebrare e ribadire l’importanza del gesto di donare sangue. L’iniziativa si svolge annualmente e coinvolge i donatori e la comunità locale. Non sono stati segnalati incidenti o cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti.

Oggi, alle 20, in località Bura c’è la 73esima Festa del Donatore Avis Tolentino – Serata in Rosso. L’iniziativa prevede una cena conviviale, la consegna degli incentivi allo studio per i figli di donatori che hanno conseguito la maturità e donatori laureati con il massimo dei voti, la consegna delle benemerenze ai donatori, lo spettacolo del duo I Vincisgrassi e sarà anche l’occasione per celebrare un traguardo storico per l’associazione: l’acquisizione della personalità giuridica, avvenuta il 25 giugno scorso nello studio del notaio Felicita Conti. Saranno premiati 195 donatori (di cui 61 per le benemerenze di rame, 52 argento, 32 argento dorato, 38 oro, 7 oro con rubino, 2 oro con smeraldo e 3 oro con diamante). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del donatore Avis: "Occasione per ribadire il valore di questo gesto"

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