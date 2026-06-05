La sezione Avis di Castiglion Fiorentino celebra i 54 anni di attività con la tradizionale Festa del Donatore, prevista per domenica 7 giugno. La manifestazione si svolge nella cittadina toscana e coinvolge i donatori e la comunità locale. L’evento si tiene in una giornata dedicata alla promozione della donazione di sangue, con attività e iniziative organizzate per l’occasione.

Arezzo, 5 giugno 2026 – . La sezione Avis della cittadina, nell’occasione, festeggia i suoi “primi” 54 anni di attività. “Festa del Donatore”, domenica 7 giugno, a Castiglion Fiorentino e la sezione Avis della cittadina, nell’occasione, festeggia i suoi “primi” 54 anni di attività. Ad oggi si contano “oltr e 1000 soci anche se i donatori effettivi sono meno, lo scorso anno abbiamo fatto oltre 51 nuovi soci” – spiega il presidente Gabriele Giommetti che aggiunge “nel 2025 abbiamo avuto 860 donazioni tra plasma e sangue intero”. Un dato, questo, di tutto rilievo soprattutto in vista dell’estate quando, purtroppo, ogni anno, vengono segnalate in tutta Italia carenze di scorte di sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avis, “Festa del Donatore”, domenica 7 giugno, a Castiglion Fiorentino

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