Feriti soldati Usa in attacchi iraniani in Giordania alta tensione a Hormuz | petroliere in ostaggio dei Pasdaran – La diretta

Sette notti di attacchi statunitensi contro l’Iran continuano, con raid annunciati dal Centcom per indebolire le capacità militari iraniane. Sono state riportate esplosioni a Sirik e Bandar Abbas, secondo l’agenzia Mehr. In Giordania, alcuni soldati statunitensi sono rimasti feriti in attacchi attribuiti all’Iran. Nelle acque di Hormuz, le petroliere sono in ostaggio di forze dei Pasdaran, aumentando la tensione nella regione.

Settima notte consecutiva di attacchi Usa contro l’ Iran: il Centcom ha annunciato nuovi raid per «continuare a ridurre le capacità militari iraniane”» Secondo l’agenzia Mehr sono state segnalate esplosioni a Sirik e Bandar Abbas. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno otto morti e 20 feriti secondo i media di regime, mentre i pasdaran rivendicano attacchi contro basi Usa in Kuwait, Qatar, Bahrein, Giordania e Oman, promettendo di continuare «finché non sarà ripristinata la calma lungo la costa meridionale e nello Stretto di Hormuz». Secondo il ministero della Salute iraniano, dalla ripresa dei combattimenti si contano almeno 38 vittime e oltre 400 feriti. 🔗 Leggi su Open.online

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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Alta tensione a Hormuz, gli Usa colpiscono due petroliere iranianeLe tensioni nello Stretto di Hormuz si intensificano, con scontri tra navi statunitensi e forze iraniane.

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Guerra Iran, soldati Usa feriti negli attacchi iraniani alle base in Giordania. Teheran: colpiti obiettivi in Kuwait e BahreinLe forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) sul proprio profilo del social X. Il Centcom ... ilmessaggero.it

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