Alta tensione a Hormuz gli Usa colpiscono due petroliere iraniane

Le tensioni nello Stretto di Hormuz si intensificano, con scontri tra navi statunitensi e forze iraniane. Due petroliere iraniane sono state colpite, mentre si attende una risposta di Teheran a un piano di pace presentato dagli Stati Uniti. La situazione rimane critica e le forze coinvolte sono in allerta. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli degli incidenti o le intenzioni future delle parti coinvolte.

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Continua a salire la tensione a Hormuz con scontri tra forze armate iraniane e navi statunitensi vicino allo Stretto mentre si attende “nelle prossime ore” la risposta di Teheran al piano di pace Usa. “In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza, se non firmeranno il loro accordo, e in fretta”. È il messaggio di Donald Trump agli iraniani. Le forze militari Usa hanno neutralizzato le petroliere Sea Star III e Sevda, impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il Centcom, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Alta tensione a Hormuz, gli Usa colpiscono due petroliere iraniane My Honest Take on 'Iran mines Strait of Hormuz; US strikes mine-laying ships' Notizie correlate Alta tensione su Hormuz, Fox: «Usa attaccano petroliere iraniane». Teheran accusa: «Tregua violata», Trump: «Solo un colpetto» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo del Pentagono Pete Heghseth hanno dipinto l’Iran come un paese in ginocchio per almeno 12... Leggi anche: Iran, gli Usa lanciano il ‘Project Freedom’ per sbloccare Hormuz ma la tensione resta alta Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alta tensione a Hormuz, guerra di Trump può riprendere. Rubio: Ecco il ruolo dell'Italia; Alta tensione a Hormuz, scattata l'operazione americana Project; Alta tensione nelle acque dello Stretto di Hormuz; Iran-Usa, alta tensione. Trump: Aiuteremo navi ferme a Hormuz. Teheran: Atto di guerra. Attacchi incrociati a Hormuz, per Iran tregua violata. Trump: In vigore, da noi solo una carezza - DirettaIl presidente Usa avverte Teheran: Intesa in fretta o colpiremo molto più forte. Emirati intercettano droni e missili dall'Iran ... adnkronos.com Iran, tensione nello Stretto di Hormuz: raid incrociati. Cessate il fuoco a rischioAttacchi reciproci nello Stretto di Hormuz tra Iran e Usa. Alta tensione e cessate il fuoco a rischio nonostante la ferma posizione di Trump. newsmondo.it Bene, anche io sono del gruppo dello "alta tensione media della rete".....così recita l'inverter!! Proprio ieri, bellissima giornata soleggiata ha staccato ben 3 volte, la prima alle 10 del mattino e poi 11 e 12:30....e comunque i suoi 35.27kwh l'ha messi via. Ho letto - facebook.com facebook Domenica sera ad alta tensione a San Siro, dove il #Milan cerca i punti necessari per blindare definitivamente il 3°posto che vale la #UCL. L' #Atalanta, attualmente 7a, tenta l'assalto finale alle posizioni che garantiscono l'accesso alle coppe europee x.com