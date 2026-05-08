Alta tensione su Hormuz Fox | Usa attaccano petroliere iraniane Teheran accusa | Tregua violata Trump | Solo un colpetto – La diretta

Negli ultimi tre mesi, il presidente degli Stati Uniti e il capo del Pentagono hanno ripetutamente accusato l’Iran di essere in crisi, dipingendo una situazione di forte tensione nella regione di Hormuz. Recenti dichiarazioni indicano che nelle ultime settimane sono state segnalate tensioni tra le navi statunitensi e petroliere iraniane, mentre Teheran denuncia violazioni di una tregua. La situazione resta caratterizzata da scambi di accuse e preoccupazioni crescenti per la stabilità nella zona.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo del Pentagono Pete Heghseth hanno dipinto l’Iran come un paese in ginocchio per almeno 12 volte negli ultimi tre mesi. Ma il collasso militare, sociale ed economico di Teheran non si vede. Anzi. L’intelligence americana in un report conclude che l’Iran può sopravvivere al blocco dello Stretto di Hormuz per almeno 3 o 4 mesi prima di affrontare difficoltà economiche più gravi. E secondo la Cia Teheran conserva significative capacità missilistiche. Circa il 75 per cento dei suoi lanciatori prebellici e il 70% delle sue scorte di missili precedenti alla guerra. Nel frattempo, l’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver «violato la tregua», mentre Trump minimizza: «Il cessate il fuoco è ancora in vigore, è stato solo un colpetto».🔗 Leggi su Open.online

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