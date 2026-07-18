Ferie non godute dei precari quando spetta l’indennità sostitutiva | le indicazioni dell’avvocato Walter Miceli

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il pagamento delle ferie non godute ai lavoratori precari della scuola è al centro di frequenti controversie legali. L’avvocato Walter Miceli ha fornito indicazioni precise su quando spetta un’indennità sostitutiva. La questione riguarda principalmente i periodi di ferie maturati ma non usufruiti durante il rapporto di lavoro. Le normative e le sentenze giudiziarie definiscono le condizioni in cui i lavoratori possono ricevere compensi per le ferie non sfruttate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il pagamento delle ferie non godute continua a rappresentare uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso che riguarda il personale precario della scuola. La giurisprudenza degli ultimi anni ha infatti chiarito in quali casi il docente o il lavoratore a tempo determinato possa ottenere l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ferie non godute Te le devono pagare anche dopo anni

Video Ferie non godute? Te le devono pagare anche dopo anni

Notizie e thread social correlati

Precari della scuola, quando spetta il risarcimento per abuso dei contratti a termine: cosa dice la giurisprudenza. Le spiegazioni dell’avvocato Walter MiceliUna decisione giudiziaria chiarisce quando spetta il risarcimento ai lavoratori della scuola con contratti a termine abusivi.

Ferie non godute dei docenti precari, quali risarcimenti possibili e a chi spettano dopo la pronuncia della Cassazione. Il Punto di Walter MiceliLa Cassazione ha stabilito che i insegnanti precari hanno diritto al risarcimento per le ferie non godute.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web