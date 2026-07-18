Ferie non godute dei precari quando spetta l’indennità sostitutiva | le indicazioni dell’avvocato Walter Miceli

Notizia in breve

Il pagamento delle ferie non godute ai lavoratori precari della scuola è al centro di frequenti controversie legali. L’avvocato Walter Miceli ha fornito indicazioni precise su quando spetta un’indennità sostitutiva. La questione riguarda principalmente i periodi di ferie maturati ma non usufruiti durante il rapporto di lavoro. Le normative e le sentenze giudiziarie definiscono le condizioni in cui i lavoratori possono ricevere compensi per le ferie non sfruttate.