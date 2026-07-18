Ferie non godute dei precari quando spetta l’indennità sostitutiva | le indicazioni dell’avvocato Walter Miceli
Il pagamento delle ferie non godute ai lavoratori precari della scuola è al centro di frequenti controversie legali. L’avvocato Walter Miceli ha fornito indicazioni precise su quando spetta un’indennità sostitutiva. La questione riguarda principalmente i periodi di ferie maturati ma non usufruiti durante il rapporto di lavoro. Le normative e le sentenze giudiziarie definiscono le condizioni in cui i lavoratori possono ricevere compensi per le ferie non sfruttate.
Il pagamento delle ferie non godute continua a rappresentare uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso che riguarda il personale precario della scuola. La giurisprudenza degli ultimi anni ha infatti chiarito in quali casi il docente o il lavoratore a tempo determinato possa ottenere l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ferie non godute Te le devono pagare anche dopo anni
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