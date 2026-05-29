Ferie non godute dei docenti precari quali risarcimenti possibili e a chi spettano dopo la pronuncia della Cassazione Il Punto di Walter Miceli

Una delle questioni più controverse degli ultimi anni nel contenzioso scolastico riguarda la monetizzazione delle ferie non godute dai docenti con contratto a tempo determinato. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno però definito alcuni principi destinati a incidere sia sui ricorsi in corso sia sulla gestione futura delle ferie del personale precario. La vicenda nasce dalla normativa introdotta nel 2012, che da un lato ha limitato la monetizzazione delle ferie non godute e dall’altro ha disciplinato la fruizione delle ferie del personale docente. “Gli insegnanti non sono automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Ferie non godute e abuso dei contratti: quando il docente ha diritto al risarcimento

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