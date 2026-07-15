Precari della scuola quando spetta il risarcimento per abuso dei contratti a termine | cosa dice la giurisprudenza Le spiegazioni dell’avvocato Walter Miceli

Una decisione giudiziaria chiarisce quando spetta il risarcimento ai lavoratori della scuola con contratti a termine abusivi. La giurisprudenza nazionale ed europea ha stabilito i criteri per tutelare docenti e personale ATA che hanno lavorato con contratti consecutivi a tempo determinato. Sono state definite le condizioni in cui può essere riconosciuto il risarcimento in caso di abusi.

Il tema del risarcimento per abuso dei contratti a termine continua a interessare migliaia di lavoratori precari della scuola. Negli ultimi anni la giurisprudenza nazionale ed europea ha definito i principi che regolano la tutela dei docenti e del personale ATA che hanno prestato servizio con una successione di contratti a tempo determinato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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