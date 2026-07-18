Fedez sparito dai social il taglio netto col passato | è nato il terzo figlio La scelta con Giulia Honegger | come l’hanno chiamato

Da oltre 24 ore, Federico Leonardo Lucia, noto come Fedez, ha sospeso ogni attività sui social media. La sua assenza coincide con la nascita del terzo figlio, il primo con la nuova compagna. Non sono stati condivisi dettagli sul nome del neonato o altri aspetti della nascita. Il cantante ha scelto di mantenere il silenzio sui canali digitali in questo periodo.

È da almeno 24 ore che Federico Leonardo Lucia è letteralmente in silenzio sui social. Il taglio netto rispetto al passato passa anche dai suoi profili che tacciono dopo che è nato il suo terzo figlio, il primo con la sua nuova compagna. Il piccolo Edoardo Lupo è venuto alla luce il 16 luglio, all’Ospedale San Raffaele di Milano, nato dalla relazione tra il rapper e Giulia Honegger. Per Fedez si tratta della terza paternità dopo Leone e Vittoria, nati rispettivamente il 19 marzo 2018 e il 23 marzo 2021 dal matrimonio con Chiara Ferragni, chiuso con il divorzio nel 2025. Chi è Giulia Honegger, la nuova compagna di Fedez. Per Honegger, 23 anni, si tratta invece del primo figlio. 🔗 Leggi su Open.online

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