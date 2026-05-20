Fedez presto papà i rapporti con Chiara Ferragni | Pace raggiunta ha consigliato a Honegger una ginecologa

Recentemente si sono diffuse notizie riguardanti i rapporti tra il rapper e l’imprenditrice digitale, che sembrano essere tornati a una situazione di tranquillità. Il cantante sta per diventare padre per la terza volta con la nuova compagna, mentre la sua ex moglie avrebbe suggerito a una ginecologa di riferimento per la gravidanza. La comunicazione tra i due sembra essere ora più cordiale, con scambi di consigli e rispetto reciproco.

Tra Fedez e Chiara Ferragni i rapporti sarebbero ora pacifici. Il rapper sta per diventare padre per la terza volta con la nuova compagna Giulia Honegger e la ex moglie le avrebbe consigliato una ginecologa a cui rivolgersi per la gravidanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fedez papà per la terza volta, sui social una foto della compagna Giulia Honegger incinta

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