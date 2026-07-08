Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni? Fedez risponde alla domanda sulla separazione dalla ex moglie

Durante l'ultima puntata di Pulp Podcast, a Fedez è stata posta la domanda su come abbia lasciato Chiara Ferragni. Il rapper ha ripercorso la fine del matrimonio, che si è concluso nel 2024 e con il divorzio ufficializzato nel 2025. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle motivazioni di questa separazione.

"Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?", è la domanda che è stata rivolta a Fedez nel corso dell'ultima puntata di Pulp Podcast. Il rapper è tornato a parlare della fine del matrimonio con l'ex moglie, arrivato nel 2024 e ufficializzato un anno dopo con il divorzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Chiara Ferragni: la reazione alla gravidanza di Fedez

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