Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni? Fedez risponde alla domanda sulla separazione dalla ex moglie

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ultima puntata di Pulp Podcast, a Fedez è stata posta la domanda su come abbia lasciato Chiara Ferragni. Il rapper ha ripercorso la fine del matrimonio, che si è concluso nel 2024 e con il divorzio ufficializzato nel 2025. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle motivazioni di questa separazione.

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"Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?", è la domanda che è stata rivolta a Fedez nel corso dell'ultima puntata di Pulp Podcast. Il rapper è tornato a parlare della fine del matrimonio con l'ex moglie, arrivato nel 2024 e ufficializzato un anno dopo con il divorzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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