Fedez papà per la terza volta è nato il figlio del rapper e Giulia Honegger | Una gioia così grande

Il 18 luglio 2026, un bambino è nato da Fedez e Giulia Honegger. La nascita è avvenuta a Milano, portando a tre il numero dei figli del rapper. La coppia ha annunciato la nascita con una breve dichiarazione, definendola “una gioia così grande”. Il neonato, di sesso maschile, è il primo per la coppia da circa un anno.

Milano, 18 luglio 2026 – Fiocco azzurro per Fedez. Il rapper milanese, 36 anni, è diventato diventato papà per la terza volta: è nato il figlio del cantante (all’anagrafe Federico Lucia) e della compagna, Giulia Honegge r. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso artista milanese, che ha condiviso sui social alcuni scatti insieme al piccolo e alla neo mamma, dal volto raggiante. “Una gioia così grande” ha scritto in un post su Instagram, corredato da alcune foto dei primi momenti insieme al figlio e alla neomamma.. Papà per la terza volta L’annuncio ufficiale della gravidanza era arrivato poco dopo l’avventura del rapper a Sanremo insieme a Marco Masini, con “Male necessario”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Fedez papà per la terza volta: è nato a Milano il figlio del rapper e della compagna Giulia Honegger

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