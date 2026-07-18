Fedez papà per la terza volta | è nato Edoardo Lupo ma ora è tutto diverso

Da vanityfair.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapper di Rozzano è diventato padre per la terza volta. È nato Edoardo Lupo, figlio di un artista e di una influencer. Il cantante ha già due figli, Leone e Vittoria, nati dalla stessa relazione con la influencer. La nascita è avvenuta recentemente e la notizia è stata condivisa sui social media. La coppia non ha ancora comunicato dettagli sulla nascita o sulla maternità.

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Si tratta, come è noto, del terzo figlio per il rapper di Rozzano, che è già padre di Leone e Vittoria, i due figli nati dalla lunga e popolarissima relazione con Chiara Ferragni. E certamente quello che colpisce di più di questo nuovo arrivo è il totale cambio di atteggiamento rispetto al passato, che non riguarda solo questo aspetto per la vita di Fedez. Lui che ci aveva abituato, ai tempi del suo matrimonio con Ferragni, a conoscere ogni aspetto della sua vita privata, in una sorta di Grande Fratello social a tratti anche un tantino inquietante, ora sceglie il riserbo. Le differenze con il passato Di Leone Lucia, il primo figlio di Fedez... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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FEDEZ PAPÀ PER LA TERZA VOLTA: è nato Edoardo Lupo in segreto!

Video FEDEZ PAPÀ PER LA TERZA VOLTA: è nato Edoardo Lupo in segreto!

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Temi più discussi: Fedez diventa papà per la terza volta: Edoardo Lupo Lucia è nato al San Raffaele di Milano; Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, figlio avuto da Giulia Honegger; Fedez è diventato papà per la terza volta: è nato a Milano Edoardo Lupo, figlio del rapper e Giulia Honegger; Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger.

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