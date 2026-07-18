Fedez papà per la terza volta | è nato Edoardo Lupo ma ora è tutto diverso

Il rapper di Rozzano è diventato padre per la terza volta. È nato Edoardo Lupo, figlio di un artista e di una influencer. Il cantante ha già due figli, Leone e Vittoria, nati dalla stessa relazione con la influencer. La nascita è avvenuta recentemente e la notizia è stata condivisa sui social media. La coppia non ha ancora comunicato dettagli sulla nascita o sulla maternità.

Si tratta, come è noto, del terzo figlio per il rapper di Rozzano, che è già padre di Leone e Vittoria, i due figli nati dalla lunga e popolarissima relazione con Chiara Ferragni. E certamente quello che colpisce di più di questo nuovo arrivo è il totale cambio di atteggiamento rispetto al passato, che non riguarda solo questo aspetto per la vita di Fedez. Lui che ci aveva abituato, ai tempi del suo matrimonio con Ferragni, a conoscere ogni aspetto della sua vita privata, in una sorta di Grande Fratello social a tratti anche un tantino inquietante, ora sceglie il riserbo. Le differenze con il passato Di Leone Lucia, il primo figlio di Fedez... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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FEDEZ PAPÀ PER LA TERZA VOLTA: è nato Edoardo Lupo in segreto!

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Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo LupoGiovedì 16 luglio, all’ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper e primo con la nuova compagna.

Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

Temi più discussi: Fedez diventa papà per la terza volta: Edoardo Lupo Lucia è nato al San Raffaele di Milano; Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, figlio avuto da Giulia Honegger; Fedez è diventato papà per la terza volta: è nato a Milano Edoardo Lupo, figlio del rapper e Giulia Honegger; Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger.

È ARRIVATO EDOARDO LUPO. FEDEZ È DIVENTATO PAPÀ PER LA TERZA VOLTA. Il rapper accoglie il primo figlio con Giulia Honegger. Nessun annuncio ufficiale sui social, ma emergono tutti i dettagli #Fedez #fioccoazzurro #GiuliaHonegger x.com

Fedez papà per la terza volta: nato Edoardo Lupo, primo figlio con Giulia HoneggerClasse 2002, stilista e fondatrice del brand di moda Ayme, Giulia Honegger è entrata nella vita di Fedez nell’estate del 2025. La relazione è stata ufficializzata con un bacio in riva al mare in Sarde ... iodonna.it

Fedez diventa papà per la terza volta: Edoardo Lupo Lucia è nato al San Raffaele di MilanoFiocco azzurro al San Raffaele di Milano per il rapper, che diventa papà per la terza volta rendendo Giulia Honegger madre per la prima. cosmopolitan.com