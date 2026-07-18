Fedez papà per la terza volta dall’amore con Giulia Honegger è nato Edoardo Lupo – Le foto

Il 16 luglio è nato il primo figlio di Fedez con la sua nuova compagna, Giulia Honegger. È un maschio di nome Edoardo Lupo. La nascita è stata annunciata con alcune foto sui social. Il rapper e la compagna sono genitori per la terza volta. La famiglia si allarga con la nascita del bambino, che segue le due figlie di precedenti relazioni.

Fedez è diventato papà per la terza volta. È nato infatti il 16 luglio il primo figlio avuto da Federico Leonardo Lucia con la sua nuova compagna, Giulia Honegger. Il piccolo, nato giovedì all’Ospedale San Raffaele di Milano, si chiama Edoardo Lupo. Per Fedez si tratta della terza paternità dopo Leone e Vittoria, nati rispettivamente il 19 marzo 2018 e il 23 marzo 2021 dal matrimonio con Chiara Ferragni, chiuso con il divorzio nel 2025. Chi è Giulia Honegger, la nuova compagna di Fedez. Per Honegger, 23 anni, si tratta invece del primo figlio. La ragazza è stilista e imprenditrice, cofondatrice del marchio di moda indipendente Ayme. La... 🔗 Leggi su Open.online

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Fedez papà per la terza volta, la migliore amica di Giulia Honegger svela (per errore) il sesso

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Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

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