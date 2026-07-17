È nato Edoardo Lupo | la gioia di Giulia Honegger e Fedez che diventa papà per la terza volta

Da dilei.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Edoardo Lupo è nato il 16 luglio, annunciato con un fiocco blu sulla porta di casa di Giulia Honegger e Federico Lucia. L’annuncio è stato tenuto riservato fino a quel giorno. Federico Lucia, noto come Fedez, diventa papà per la terza volta. La nascita di Edoardo è stata comunicata pubblicamente dopo mesi di attesa e senza dettagli sul parto o altre informazioni personali.

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Mesi di attesa, soprattutto per l’annuncio, tenuto riservatissimo, ma il 16 luglio è stato appeso un fiocco blu sulla porta di casa di Federico Lucia e Giulia Honegger, perché è nato Edoardo Lupo. Era stato mantenuto il riserbo su ogni lato della coppia: dopo essere stato a lungo sotto i riflettori, Federico ha scelto un nuovo modo di vivere la sua popolarità, senza troppi scorci sulla sua vita privata. Fedez papà per la terza volta, è nato Edoardo Lupo. L’arrivo di Edoardo Lupo è stato confermato con la massima riservatezza: è nato all’Ospedale San Raffaele di Milano il 16 luglio, e nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni in merito, in particolar modo sui social, dove i fan di Fedez ora attendono l’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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