A 53 anni, l’attrice ha dato alla luce il suo terzo figlio, una nascita annunciata dal marito, musicista e compositore. Durante un’intervista, il marito ha rivelato il nome del bambino, Nautas Madden. La coppia non ha comunicato ulteriori dettagli sulla nascita o sulla gravidanza. La notizia è stata condivisa attraverso un’intervista rilasciata dal musicista, che ha anche spiegato il significato del nome scelto per il figlio.

Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a a 53 anni. Ad annunciare la notizia è stato il marito Benji Madden, che ha svelato anche il nome del piccolo: Nautas Madden. Cameron Diaz di nuovo mamma: il significato del nome dato al figlio. «Io e Cameron siamo felici, grati ed emozionati nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figlio », è stato il commento condiviso dal musicista su Instagram, cui l’attrice 53 enne ha risposto con emoticon di cuori e stelle. GUARDA LE FOTO Da Cameron Diaz a Naomi Campbell: le mamme star over 40. «Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri figli sono sani e felici, e noi siamo grati.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta a 53 anni. Papà Benji Madden ha spiegato perché hanno chiamato il figlio Nautas

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