Fatture false per 375 milioni di euro e soldi della droga confisca da 1,5 milioni a Brescia
I militari hanno sequestrato beni per 1,5 milioni di euro e applicato una misura di prevenzione a Brescia. L’operazione ha riguardato anche fatture false per 375 milioni di euro e denaro proveniente da traffico di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati conti correnti, immobili e società. L’indagine ha portato alla confisca di somme e beni collegati a un’attività illegale. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.
È di una misura di prevenzione personale e patrimoniale e beni sequestrati per 1,5 milioni di euro il bilancio dell’operazione condotta ieri dalle forze dell’ordine a Brescia. Il provvedimento è stato disposto nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese, già coinvolto in numerose indagini coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica. L’uomo è stato ritenuto responsabile di riciclaggio, traffico di stupefacenti, estorsione e altri reati economici, con sentenza definitiva a 5 anni di reclusione e l’applicazione della Sorveglianza Speciale per 5 anni con obbligo di soggiorno. Operazione congiunta delle forze dell’ordine... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Brescia, sequestrati 1,5 milioni di euro a cittadino di origine cinese
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