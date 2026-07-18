Fatture false per 375 milioni di euro e soldi della droga confisca da 1,5 milioni a Brescia

Notizia in breve

I militari hanno sequestrato beni per 1,5 milioni di euro e applicato una misura di prevenzione a Brescia. L’operazione ha riguardato anche fatture false per 375 milioni di euro e denaro proveniente da traffico di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati conti correnti, immobili e società. L’indagine ha portato alla confisca di somme e beni collegati a un’attività illegale. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.