A Cosenza, le autorità hanno sequestrato beni per un totale di 1,4 milioni di euro a due persone e a una società coinvolte in un’indagine sulla frode fiscale nel settore dell’accoglienza migranti. Durante le verifiche, sono state individuate false fatture utilizzate per giustificare operazioni inesistenti. L’operazione si è conclusa con i sequestri di denaro e beni appartenenti agli indagati.

È di 1,4 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cosenza a una società e a due persone, accusate di reati fiscali legati a una frode nel settore dell’accoglienza ai migranti. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Paola su richiesta della Procura, è stato eseguito nei giorni scorsi e ha riguardato denaro, immobili e altri beni, a seguito di indagini che hanno portato alla luce un sistema di false fatturazioni e dichiarazioni fraudolente. Le indagini e la scoperta della frode fiscale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dallo sviluppo di dati raccolti durante controlli fiscali eseguiti dalla Tenenza di Amantea.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Accoglienza migranti a Cosenza, scoperta maxi evasione con false fatture: sequestri per 1,4 milioni di euro

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Accoglienza migranti a Cosenza, scoperta maxi evasione con false fatture: sequestri per 1,4 milioni di euroSequestrati beni per 1,4 milioni a società e due persone a Cosenza: scoperta frode fiscale nel settore accoglienza migranti. virgilio.it