Fatture false per 115 milioni di euro e riciclaggio | maxi sequestro 87 persone nei guai
Un'operazione delle forze di polizia ha portato al sequestro di beni per un valore superiore ai 115 milioni di euro, legati a un giro di fatture false. Sono stati coinvolti 87 soggetti, accusati di aver emesso documenti falsi e di riciclaggio di denaro. L’indagine ha interessato sette province, con l’impiego di circa 200 finanzieri. L’attività si è concentrata su un ampio sistema di frode fiscale e appropriazione illecita di fondi, portando alla confisca di beni e a numerosi provvedimenti giudiziari.
Duecento finanzieri in azione, sette province coinvolte e un giro di fatture false da oltre 115 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Milano ha sferrato un duro colpo a un'organizzazione criminale specializzata nelle frodi fiscali e nel riciclaggio, attiva tra il capoluogo lombardo e il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Milano, maxi operazione contro frodi fiscali e riciclaggio: 87 denunciati
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