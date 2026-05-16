Fatture false per 115 milioni di euro e riciclaggio | maxi sequestro 87 persone nei guai

Un'operazione delle forze di polizia ha portato al sequestro di beni per un valore superiore ai 115 milioni di euro, legati a un giro di fatture false. Sono stati coinvolti 87 soggetti, accusati di aver emesso documenti falsi e di riciclaggio di denaro. L’indagine ha interessato sette province, con l’impiego di circa 200 finanzieri. L’attività si è concentrata su un ampio sistema di frode fiscale e appropriazione illecita di fondi, portando alla confisca di beni e a numerosi provvedimenti giudiziari.

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