Fantastic Negrito quello che mancava
Un numero speciale di una rivista dedicata ai fumetti è uscito in edicola il 29 luglio. Include una storia inedita di un artista noto come Fantastic Negrito, presentato in due puntate. La pubblicazione presenta anche storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La raccolta si propone di offrire contenuti esclusivi ai lettori, combinando vari stili e generi nel mondo dei fumetti e delle graphic novel.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. L’album dal vivo era quello mancante nella discografia del bluesman. Nei quindici brani proposti l’afroamericano fuori dai vincoli temporali delle sessioni da studio ha campo libero e si esprime al meglio.La conferma viene dalle versioni di Working Poor e Plastic Hamburgers Long Long Road, dove l’espansione delle idee raggiunge livelli elevati con l’inclusione di funk e gospel nel primo caso e di rock modello Black Coalition nel secondo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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