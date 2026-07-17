Fantastic Negrito Alive! | il palco come unica verità

Non è il classico album dal vivo pensato per immortalare un tour di successo o celebrare una carriera. Alive! è qualcosa di più profondo: è la fotografia di un artista che continua a fare della dimensione live il cuore pulsante della propria poetica. Fantastic Negrito non usa il palco come vetrina, ma come laboratorio creativo, un luogo in cui le canzoni cambiano pelle, si allungano, respirano e acquistano un’intensità impossibile da riprodurre in studio. Il disco raccoglie l’essenza di una delle personalità più originali della musica contemporanea, capace di attraversare blues, soul, funk, gospel, rock e radici africane senza mai rinchiudersi in un’etichetta. 🔗 Leggi su Panorama.it

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