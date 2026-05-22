Propaganda Live stasera | Bernie Sanders e Fantastic Negrito su La7

Questa sera, il programma Propaganda Live su La7 ospiterà in collegamento Bernie Sanders, politico statunitense, che discuterà di politica, dell’ex presidente Trump e delle reti internazionali di potere. Con lui sarà presente anche il musicista Fantastic Negrito. L’evento rientra nella programmazione serale del venerdì del canale, offrendo agli spettatori l’opportunità di ascoltare un commento in diretta su temi attuali e internazionali. La trasmissione prevede anche l’intervento di altri ospiti e approfondimenti.

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Questa sera il venerdì di La7 si arricchisce di un ospite d’eccezione: Bernie Sanders torna in Italia, almeno in collegamento, per parlare di politica, Trump e delle nuove reti internazionali del potere. Appuntamento stasera con Propaganda Live. Bernie Sanders e il reportage sul Ponte sullo Stretto. Il senatore democratico statunitense Bernie Sanders sarà il grande ospite della puntata di questa sera, in collegamento da Washington. Non si tratta del suo primo appuntamento italiano della settimana: domenica era già stato ospite da Fabio Fazio sul Nove, ma questa volta Diego Bianchi gli offre un altro spazio per affrontare temi che stanno agitando il dibattito globale. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Propaganda Live stasera: Bernie Sanders e Fantastic Negrito su La7 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il senatore statunitense Bernie Sanders stasera a Propaganda LiveDiego Bianchi torna questa sera, venerdì 22 maggio, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta... Zoro torna su La7: ecco le novità di Propaganda Live stasera?? Cosa sapere Diego Bianchi riprende la conduzione di Propaganda Live su La7 venerdì 1 maggio. Propaganda Live anticipazioni: da Bernie Sanders al reportage in Calabria, la puntata di staseraStasera su La7 Propaganda Live: intervista esclusiva a Bernie Sanders da Washington e viaggio-inchiesta in Calabria tra elezioni e i cantieri del Ponte. tvblog.it Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 22 maggio 2026Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 22 maggio 2026, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ... tpi.it Raffaele Giuliani - Results on X | Live Posts & Updates x.com