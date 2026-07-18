fano urta una golf parcheggiata e si ribalta in viale romagna

Un'auto ha urtato una Golf parcheggiata e si è ribaltata in viale Romagna, poco prima delle 17 di oggi. L’incidente si è verificato nel tratto della statale Adriatica tra Pesaro e Fano, vicino all’ex Eden di Gimarra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Il traffico è rallentato e si sono formate code lungo la strada. Non si conoscono al momento dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 18 luglio 2026 - Paura e disagi al traffico, poco prima delle 17 di oggi lungo viale Romagna, nel tratto della statale Adriatica tra Pesaro e Fano, all’altezza dell'EXtra Spa (ora Eden) di Gimarra. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto che procedeva in direzione Pesaro-Fano ha urtato una Volkswagen Golf parcheggiata a bordo strada. L’auto si ribalta. Nell’impatto è stato squarciato uno pneumatico della vettura in sosta. L’altra auto si è invece ribaltata in avanti, terminando la propria corsa capovolta sulla carreggiata. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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