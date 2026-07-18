Fano urta una Golf parcheggiata e si ribalta in viale Romagna

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto ha urtato una Golf parcheggiata e si è ribaltata in viale Romagna, poco prima delle 17 di oggi. L’incidente si è verificato nel tratto della statale Adriatica tra Pesaro e Fano, vicino all’ex Eden di Gimarra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Il traffico è rallentato e si sono formate code lungo la strada. Non si conoscono al momento dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 18 luglio 2026 - Paura e disagi al traffico, poco prima delle 17 di oggi lungo viale Romagna, nel tratto della statale Adriatica tra Pesaro e Fano, all’altezza dell'EXtra Spa (ora Eden) di Gimarra.  Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto che procedeva in direzione Pesaro-Fano ha urtato una Volkswagen Golf parcheggiata a bordo strada.   L’auto si ribalta. Nell’impatto è stato squarciato uno pneumatico della vettura in sosta. L’altra auto si è invece ribaltata in avanti, terminando la propria corsa capovolta sulla carreggiata. I soccorsi.   Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fano urta una golf parcheggiata e si ribalta in viale romagna
© Ilrestodelcarlino.it - Fano, urta una Golf parcheggiata e si ribalta in viale Romagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incidente a Nichelino: auto si schianta contro una vettura parcheggiata e si ribaltaNella mattinata di giovedì 7 maggio 2026, un incidente si è verificato in via Casalegno a Nichelino, vicino al parcheggio del supermercato Coop di...

Monza, incidente tra due auto in viale Brianza: una si ribalta. Ferito un 21enneA Monza, lungo viale Brianza, due auto sono entrate in collisione, provocando il ribaltamento di una vettura.

fano urta una golfFano, urta una Golf parcheggiata e si ribalta in viale RomagnaL’incidente poco prima delle 17 lungo la statale Adriatica, in direzione Pesaro-Fano. L’uomo alla guida è stato soccorso ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto 118, vigili del fuoco, poli ... ilrestodelcarlino.it

Auto si ribalta, paura a Fano: conducente in ospedale. Altro scontro sulla Flaminia con la golf in retromarciaFANO - Doppio incidente nella giornata di oggi a Fano. Il più serio si è verificato nel primo pomeriggio sulla Snan, dove una Fiat 500X si è ribaltata al centro della carreggiata: un uomo di 75 anni è ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web