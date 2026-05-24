A Monza, lungo viale Brianza, due auto sono entrate in collisione, provocando il ribaltamento di una vettura. Un uomo di 21 anni è rimasto ferito nell’incidente. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della Villa Reale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e prestare assistenza. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle cause o sulle condizioni attuali del ferito.

Monza, 24 Maggio 2026 - Lo scontro tra due auto a pochi passi dalla Villa Reale di Monza e una vettura che si ribalta. E' di un ragazzo di 21 anni ricoverato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato ieri alle 22.30 in viale Brianza in direzione del centro cittadino. Per motivi ancora in corso di accertamento le due vetture si sono urtate e quella guidata dal 21enne è finita a testa in giù sull'asfalto. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con una squadra e un mezzo di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, incidente tra due auto in viale Brianza: una si ribalta. Ferito un 21enne

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