Fano dei Cesari un impatto da 1,82 milioni

La Fano dei Cesari 2026 ha generato un impatto economico stimato tra 1,45 e 1,82 milioni di euro, secondo un’indagine condotta dall’Università Politecnica delle Marche su 399 questionari distribuiti durante l’evento. I dati indicano una spesa diretta sul territorio, senza considerare eventuali effetti indiretti o a lungo termine. L’indagine mira a quantificare l’effettivo contributo della manifestazione all’economia locale.

Una spesa diretta sul territorio stimata tra 1,45 e 1,82 milioni di euro. È il primo risultato dell’indagine sulla Fano dei Cesari 2026 affidata dal Comune all’ Università Politecnica delle Marche e condotta su 399 questionari somministrati durante la manifestazione. La cifra è stata diffusa dagli organizzatori insieme ai dati su provenienza, soggiorno e gradimento del pubblico. Il comunicato parla di una prima stima e non è accompagnato dal rapporto completo né da una nota metodologica. Non è quindi ancora possibile capire come dalle 399 risposte si sia arrivati a una ricaduta fino a 1,82 milioni. Secondo i dati, il 53,6% degli intervistati proveniva da fuori Fano e il 18% da fuori regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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