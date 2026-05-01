A Fano, nel 2025, sono stati raccolti oltre 4 milioni di euro attraverso sanzioni legate a infrazioni di velocità e altre violazioni del codice della strada. Questi fondi vengono destinati alla manutenzione delle strade, all’illuminazione pubblica e all’acquisto di dotazioni per la Polizia Locale. La somma si riferisce ai proventi delle multe riscosse nel corso dell’anno.

? Cosa sapere Fano incassa oltre 4 milioni di euro tra sanzioni velocità e violazioni nel 2025.. I proventi finanziano manutenzione stradale, illuminazione pubblica e dotazioni per la Polizia Locale.. Oltre quattro milioni di euro raccolti a Fano tra sanzioni per velocità e violazioni ordinarie nel corso del 2025: i dati della delibera comunale rivelano come queste risorse vengano destinate alla sicurezza stradale e ai servizi locali. La fotografia economica che emerge dal bilancio del Comune di Fano relativo all’anno trascorso non racconta solo numeri, ma descrive l’impatto delle regole del Codice della strada sulla gestione del territorio....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fano, 4 milioni da multe e velocità: i fondi per la sicurezza

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