La Fano dei Cesari apre le sue porte alla musica e al cinema, con un evento questa sera alle 21 nella Corte Malatestiana. La serata prevede la proiezione di un film e una performance musicale dedicata a Riz Ortolani. La manifestazione, che solitamente include rievocazioni storiche e cortei, amplia così il suo programma culturale, offrendo un momento di intrattenimento diverso dal solito. La partecipazione è aperta al pubblico.

La settimana della Fano dei Cesari non si vive soltanto tra legionari, cortei e accampamenti. Questa sera alle 21, la Corte Malatestiana ospita infatti " Il Gladiatore – La musica dei Colossal ", il concerto dell’ Orchestra Sinfonica Rossini inserito nella stagione estiva organizzata dalla Fondazione Teatro della Fortuna e pensato proprio per dialogare con la rievocazione romana che in questi giorni riporta la città alle atmosfere dell’antica Fanum Fortunae. Un appuntamento che affianca il programma della manifestazione con una proposta capace di unire musica, cinema e storia, offrendo al pubblico un modo diverso di vivere le serate dedicate alla romanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il gladiatore ma anche Riz Ortolani. La Fano dei Cesari sposa il cinema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vi racconto le opere della maturità del maestro Riz Ortolani. Il ricordo di GirelliA Pesaro, lungo via Castelfidardo, si trovava la casa della famiglia Ortolani, vicino allo studio fotografico Ammazzalorso.

Area verde dedicata a Riz Ortolani. Sarà un giardino all’italiana e un auditorium a cielo apertoA settembre inizieranno i lavori per il nuovo Giardino Riz Ortolani, situato accanto al Conservatorio Rossini.

Argomenti più discussi: Il gladiatore ma anche Riz Ortolani. La Fano dei Cesari sposa il cinema; In arrivo domani il terzo appuntamento di Sinfonica Summer Edition con Il Gladiatore – La musica dei colossal.

Il gladiatore ma anche Riz Ortolani. La Fano dei Cesari sposa il cinemaLa settimana della Fano dei Cesari non si vive soltanto tra legionari, cortei e accampamenti. Questa sera alle 21, la Corte Malatestiana ospita infatti Il Gladiatore – La musica dei Colossal, il ... ilrestodelcarlino.it

Riz Ortolani, celebrazioni per il centenario della nascitaIl 25 marzo Pesaro celebrerà i 100 anni dalla nascita di Riz Ortolani, che della città marchigiana era nativo: è stato uno dei nostri più apprezzati e fantasiosi musicisti (jazzista, arrangiatore e ... rockol.it