Nathane Catherine Birmingham ha presentato il suo libro, incentrato sulla sua esperienza familiare nel bosco. La vicenda, che coinvolge i figli e la famiglia, continua a ricevere attenzione pubblica. Nel frattempo, si avvicina una fase importante del procedimento giudiziario che riguarda la stessa famiglia. La narrazione si concentra sulle lezioni apprese e sui valori condivisi, senza approfondimenti sulle implicazioni legali o sui dettagli del caso.

La vicenda dellaFamiglia nel boscocontinua a suscitare interesse tra l’opinione pubblica, con unatappa cruciale del processo giudiziarioche si avvicina perNathaneCatherine Birmingham. A Roma, presso la sede del TCI –Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale– la coppia è tornata a parlare in pubblico durante lapresentazione del libro“La mia verità“. Memorie e pensieri della mamma nel bosco, in cuiCatherine racconta la sua esperienza personale e familiare. All’evento hanno partecipato diversi ospiti, tra cui la scrittriceSusanna Tamaro, la professoressaAnna Maria Giannini, ordinaria di Psicologia Generale all’Università Sapienza di Roma, e l’avvocatoSimone Pillon, che rappresenta la famiglia nel caso in corso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, Catherine presenta il suo libro: ‘I miei figli mi hanno insegnato ciò che conta’

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