Famiglia nel bosco la lettera aperta della madre Catherine Birmingham | Mi hanno strappato i figli Dovevano aiutarci ci hanno distrutti

Una madre scrive una lettera aperta in cui denuncia di aver perso i figli a causa di un intervento giudiziario e di aver ricevuto un aiuto che si sarebbe rivelato dannoso. La donna chiede rispetto e si rivolge alle altre mamme, sottolineando come questa festività non sia felice per lei e per sua madre. La vicenda coinvolge una famiglia che vive nel bosco e si trova al centro di una disputa legale.

«Buona Festa della mamma a tutte le mamme, in ogni parte del mondo. Oggi non è un giorno felice per questa mamma, e per sua madre». Inizia così la lettera aperta scritta da Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, per oggi 11 maggio, festa della mamma. «Avrei desiderato, sperato, sognato un solo dono infinito: le braccia e il calore dei miei figli intorno a me e al loro padre. E invece mi ritrovo a dover lasciare la mia bambina in un letto d’ospedale, senza la possibilità di darle un senso di sicurezza e amore mentre soffre», scrive la donna nella missiva pubblicata da Il Centro. Il ricovero della figlia della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Open.online

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