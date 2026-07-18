Una sala dell’Istituto di terapia cognitivo interpersonale è stata riempita da circa 200 persone, con altrettante in piedi all’esterno. La famiglia del bosco, come viene chiamata, ha presentato il libro di Catherine, che si concentra sulla volontà di rimanere sempre uniti, inclusi i bambini. La discussione ha coinvolto presenti e relatori, senza che si registrino eventi o dichiarazioni di rilievo legale o giudiziario. La riunione si è svolta in modo ordinato e senza incidenti.

Una sala gremita, circa 200 persone stipate dentro e altrettante fuori: l'Istituto di terapia cognitivo interpersonale, presieduto dal professor Tonino Cantelmi a Roma ha ospitato la presentazione del libro «La mia Verità» di Catherine Louise Birmingham (Solferino) la mamma della «famiglia nel bosco», che si è commossa ricordando che la prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione sul ricongiungimento coi bambini: «Sono nervosa sì. I miei figli sono quelli che più mi hanno dato insegnamenti nella vita. Cosa vogliamo, cosa ho scritto nel libro? Che siamo sempre insieme». E ha raccontato la sua vita e quella del marito Nathan: «Abbiamo fatto un lungo percorso prima di scegliere l’Italia, il Paese che per noi rispetta di più il tema della famiglia». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Famiglia del bosco, il libro di Catherine: «Cosa vogliamo? Stare sempre insieme, noi e i bambini»

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Famiglia nel bosco, la madre: «Siamo nervosi per la decisione sui nostri figli»

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