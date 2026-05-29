Famiglia nel bosco in un libro la verità di Catherine Birmingham

Il 2 giugno arriverà in libreria il libro “La mia verità: Memorie e pensieri della mamma nel bosco” pubblicato da Solferino. Si tratta di un’opera scritta da Catherine Birmingham, che raccoglie ricordi e riflessioni di una madre che vive nel bosco. La pubblicazione presenta pagine di memorie e pensieri personali, senza elementi narrativi o di fiction, focalizzandosi sulla quotidianità di una famiglia immersa nella natura.

Uscirà il 2 giugno in libreria, per Solferino, ‘ La mia verità: Memorie e pensieri della mamma nel bosco’. Il nuovo libro di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, contiene le riflessioni della donna sullo stile di vita alternativo scelto dai coniugi, a stretto contatto con la natura e fuori dai moderni modelli di consumo. La famiglia nel bosco, un caso divisivo. Un caso che negli ultimi mesi ha diviso l’opinione pubblica: da una parte chi vede nella scelta di Catherine e Nathan un esperimento educativo radicale ma legittimo, dall’altra chi considera rischiosa una crescita dei bambini lontana dagli standard e dalle comodità quotidiane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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